Цыганков отыграл 71 минуту против Барсы. У него 30 касаний мяча и 76% точных передач
Украинец получил среднюю оценку от SofaScore
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В понедельник, 10 апреля каталонские "Барселона" и "Жирона" сыграли вничью (0:0) в матче 28-го тура Ла Лиги. Украинский вингер "бело-красных" Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе и отыграл 71 минуты.
За это время украинец сделал 30 касаний мяча, отдал 19 точных передач из 25 (76%), совершил 1 удар мимо ворот, выиграл 1 верховую дуэль из 1, заработал 2 фола, а также ни разу не пошел в обыгрыш. Коэффициент ожидаемых голов (xG) игрока составил 0,07.
Авторитетный портал SofaScore поставил 25-летнему украинцу среднюю оценку 6.7. Лучшим игроком матча оказался центральный защитник "Жироны" Давид Лопес - 7.9.
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