Денис Костышин попал в команду недели USL
Украинец провел хороший матч против ОК Блюз
instagram.com/kostyshyn_denys
Украинский хавбек "Эль-Пасо" Денис Костишин попал в команду недели в USL.
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Костышин отыграл 89-й минут в матче против "ОК Блюз" (1:0), нанес 6 ударов по воротам (два в створ), сделал четыре попытки дриблинга (три успешных), осуществил 76 касаний мяча с показателем точности передач в 80%.
Благодаря этому украинец попал в символическую сборную игровой недели.
Напомним, что USL (United Soccer League) – вторая за рангом Лига США после MLS.
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Источник:USL
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