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Денис Костышин попал в команду недели USL

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Украинец провел хороший матч против ОК Блюз

Денис Костышин попал в команду недели USL

instagram.com/kostyshyn_denys

Новина українською

Украинский хавбек "Эль-Пасо" Денис Костишин попал в команду недели в USL.

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Костышин отыграл 89-й минут в матче против "ОК Блюз" (1:0), нанес 6 ударов по воротам (два в створ), сделал четыре попытки дриблинга (три успешных), осуществил 76 касаний мяча с показателем точности передач в 80%.

Благодаря этому украинец попал в символическую сборную игровой недели.

Напомним, что USL (United Soccer League) – вторая за рангом Лига США после MLS.

Денис Костышин попал в команду недели USL - изображение 1
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В статье: Денис Костышин
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Источник:
USL

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