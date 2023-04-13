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"У Мудрика есть все, чтобы стать звездой АПЛ". Де Дзерби верит в украинца

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Экс-наставник "Шахтера" - о перспективах вингера

"У Мудрика есть все, чтобы стать звездой АПЛ". Де Дзерби верит в украинца

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби прокомментировал адаптацию вингера "Челси" Михаила Мудрика в Англии.

"Мудрик – топ-игрок. Думаю, для него сложно стартовать в другой стране, другой команде.

Каждый знает, в какой ситуации в этом году находится "Челси". Это очень тяжело для всех, особенно для молодого игрока, для молодого парня.

Думаю, у него есть все, чтобы стать звездой АПЛ", - приводит слова Де Дзерби TalkSport.

Напомним, Мудрик играл под руководством Де Дзерби в "Шахтере". Украинец защищал цвета "горняков" с 2018 по 2022 года, а Роберто возглавлял донецкий клуб с 2021 по 2022, после чего наставник перебрался в "Брайтон".

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В статье: Челси (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби Михаил Мудрик
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Источник:
TalkSport

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