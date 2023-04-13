"У Мудрика есть все, чтобы стать звездой АПЛ". Де Дзерби верит в украинца

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби прокомментировал адаптацию вингера "Челси" Михаила Мудрика в Англии.

"Мудрик – топ-игрок. Думаю, для него сложно стартовать в другой стране, другой команде.

Каждый знает, в какой ситуации в этом году находится "Челси". Это очень тяжело для всех, особенно для молодого игрока, для молодого парня.

Думаю, у него есть все, чтобы стать звездой АПЛ", - приводит слова Де Дзерби TalkSport.