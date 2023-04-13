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Стал ближе к поклонникам. Зинченко зарегистрировался на платформе Cameo

Наши за границей
(1 голосов)

Заказать видео от Зинченко стоит 130 долларов

Стал ближе к поклонникам. Зинченко зарегистрировался на платформе Cameo

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко зарегистрировался на платформе Cameo.

"Привет, народ. Это Алекс Зинченко. Я рад присоединиться к Cameo и делиться приятными моментами с поклонниками по всему миру", – сказал украинский спортсмен в приветственном видео.

Отметим, что сайт Cameo позволяет знаменитостям посылать персонализированные видеосообщения поклонникам за соответствующую плату.

Заказать видео от Зинченко стоит 4801 гривну (130 долларов).

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
Cameo

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