Стал ближе к поклонникам. Зинченко зарегистрировался на платформе Cameo
Заказать видео от Зинченко стоит 130 долларов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "
"Привет, народ. Это Алекс Зинченко. Я рад присоединиться к Cameo и делиться приятными моментами с поклонниками по всему миру", – сказал украинский спортсмен в приветственном видео.
Отметим, что сайт Cameo позволяет знаменитостям посылать персонализированные видеосообщения поклонникам за соответствующую плату.
Заказать видео от Зинченко стоит 4801 гривну (130 долларов).
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Cameo
Популярное сейчас
- В ГУР уже предварительно знают, кто зверски казнил украинского военного
- Известно, какой процент раненых украинских воинов возвращается в строй после лечения
- Рух - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ
- Ярмоленко помог своим голом одержать Аль-Айну разгромную победу - ВИДЕО
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО
- Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО
Новости по теме
- 14:58 Зарубежные Как Цыганкова "обокрал" одноклубник и почему нельзя вешать провал Арсенала на Энфилде лишь на Зинченко
- 19:36 Украинские Каррагер - об ошибке Зинченко: На кону чемпионский титул, а он как будто на тренировке
- 17:39 Украинские Зинченко: Не лучший день для Арсенала, но мы идем. Вместе до самого конца
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн