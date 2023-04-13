Симэн: Когда смотрю на Трента и Зинченко в обороне, то предпочитаю Александра
Легендарный кипер канониров сравнил двух фланговых защитников
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-голкипер "
"Они оба больше нацелены на атаку, я в этом не сомневаюсь. Они отлично подключаются вперед. Однако что касается Трента, то большинство его ошибок в обороне вызваны тем, что он идет вперед и покидает свою позицию.
Зинченко лучше адаптирован к обеим задачам, он думает о защите. Знаю, что ему прокинули между ног в эпизоде со вторым голом, но он не покидал свою позицию. Когда смотрю на них обоих в обороне, то предпочитаю Зинченко", — сказал Симен.
Популярное сейчас
- КДК дисквалифицировал на длительный период экс-игрока Полесья за толчок арбитра
- Не на фарт. Супермодель продемонстрировала свою поддержку Наполи перед матчем с Миланом. ФОТО
- Рух - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ
- Журналист назвал клуб, который интересовался Ребровым
- Сексуальная медсестра и модель нижнего белья предлагает свои услуги дортмундской Боруссии. ФОТО
- Спорт - это жизнь. Жена Месси продемонстрировала роскошную фигуру после тренировки. ВИДЕО