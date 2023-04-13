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Симэн: Когда смотрю на Трента и Зинченко в обороне, то предпочитаю Александра

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Легендарный кипер канониров сравнил двух фланговых защитников

Симэн: Когда смотрю на Трента и Зинченко в обороне, то предпочитаю Александра

Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-голкипер "Арсенала" и сборной Англии Дэвид Симен сравнил игру в обороне Александра Зинченко и Трента Александра-Арнольда из "Ливерпуля".

"Они оба больше нацелены на атаку, я в этом не сомневаюсь. Они отлично подключаются вперед. Однако что касается Трента, то большинство его ошибок в обороне вызваны тем, что он идет вперед и покидает свою позицию.

Зинченко лучше адаптирован к обеим задачам, он думает о защите. Знаю, что ему прокинули между ног в эпизоде со вторым голом, но он не покидал свою позицию. Когда смотрю на них обоих в обороне, то предпочитаю Зинченко", — сказал Симен.

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В статье: Арсенал (Лондон) Дэвид Симэн Ливерпуль Александр Зинченко Трент Александер-Арнольд
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Источник:
tbrfootball

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