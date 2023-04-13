Сандерленд официально объявил о подписании 17-летнего украинского форварда
Тимур Тутеров - игрок Сандерленда
safc.com
"Сандерленд" официально подтвердил подписание форварда "
Контракт с игроком рассчитан до лета 2025 года.
17-летний форвард будет выступать за молодежный состав "черных котов", но уже успел потренироваться с первой командой.
Тутеров начал свои выступления за юношескую команду "Колоса" в 15-летнем возрасте в сезоне 2020/21, в котором сыграл 8 матчей, выходя всегда на замену.
В сезоне 2021/22 юный нападающий также выходил на замену в 8 матчах юношеского чемпионата и уже отметился 1 голом. А уже в первой части текущего сезона сыграл в старте все 15 матчей, в которых забил 7 голов (1 с пенальти). Также в этом сезоне Тимур дважды попадал в заявку на матч первой команды, но на поле не выходил.
Сандерленд занимает десятое место в английском Чемпионшипе после 41 тура.
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