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Сандерленд официально объявил о подписании 17-летнего украинского форварда

Наши за границей
(2 голосов)

Тимур Тутеров - игрок Сандерленда

Сандерленд официально объявил о подписании 17-летнего украинского форварда

safc.com

Новина українською

"Сандерленд" официально подтвердил подписание форварда "Колоса" U-19 Тимура Тутерова.

Контракт с игроком рассчитан до лета 2025 года.

17-летний форвард будет выступать за молодежный состав "черных котов", но уже успел потренироваться с первой командой.

Тутеров начал свои выступления за юношескую команду "Колоса" в 15-летнем возрасте в сезоне 2020/21, в котором сыграл 8 матчей, выходя всегда на замену.

В сезоне 2021/22 юный нападающий также выходил на замену в 8 матчах юношеского чемпионата и уже отметился 1 голом. А уже в первой части текущего сезона сыграл в старте все 15 матчей, в которых забил 7 голов (1 с пенальти). Также в этом сезоне Тимур дважды попадал в заявку на матч первой команды, но на поле не выходил.

Сандерленд занимает десятое место в английском Чемпионшипе после 41 тура.

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В статье: Сандерленд Колос (Ковалевка)
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Источник:
Сандерленд

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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
14.04.2023 в 00:20
круто, скільки вже наших в АПЛ - голова обертом
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0
0
Будєм разбіратся (Київ)
14.04.2023 в 01:07
П’ятеро) Цей хлопчина йде в Чемпіоншип. А от французів в АПЛ 29. Норманське завоювання Англії.
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