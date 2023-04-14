Де Дзерби: Я люблю Мудрика, но надеюсь, что в ближайшем матче он останется на скамейке запасных
В субботу Брайтон Де Дзерби сыграет с Челси Мудрика
Фото: twitter.com/OfficialBHAFC
Экс-тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби, который сейчас работает с "Брайтоном", в преддверии матча с "
"У меня и моего штаба особые отношения с Михаилом Мудриком. Он нам как сын.
Я люблю его, но надеюсь, что он останется на скамейке запасных и не будет играть. Мы надеемся на самое лучшее для него. Но уже после нашей игры", - сказал Де Дзерби.
Напомним, что Мудрик играл под руководством итальянца в "Шахтере" в сезоне 2021/2022.
Поединок "Челси" - "Брайтон" состоится в субботу, 15 апреля, и начнется в 17:00.
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Источник:Football Transfers
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