Де Дзерби: Я люблю Мудрика, но надеюсь, что в ближайшем матче он останется на скамейке запасных

Экс-тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби, который сейчас работает с "Брайтоном", в преддверии матча с " Челси " в 31-м туре АПЛ высказался о Михаиле Мудрике.

"У меня и моего штаба особые отношения с Михаилом Мудриком. Он нам как сын. Я люблю его, но надеюсь, что он останется на скамейке запасных и не будет играть. Мы надеемся на самое лучшее для него. Но уже после нашей игры", - сказал Де Дзерби.

Напомним, что Мудрик играл под руководством итальянца в "Шахтере" в сезоне 2021/2022.

Поединок "Челси" - "Брайтон" состоится в субботу, 15 апреля, и начнется в 17:00.