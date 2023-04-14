Легенда. Даже с промахом по мячу Ярмоленко поучаствовал в голе Аль-Айна - ВИДЕО
Не стареют душой ветераны
Фото: facebook.com/alainfcae
"Аль-Айн" украинского тренера Сергея Реброва проводит ответный полуфинальный матч Кубка ОАЭ с "Аль-Васлом".
В стартовом составе "Аль-Айна" вышел Андрей Ярмоленко, который поучаствовал в голе своей команды.
После прострела с фланга Ярмоленко настолько удачно не попал по мячу, что круглый прилетел к Эрику, который и открыл счет.
1:0 к перерву. Также отметим, что первый матч противостоянии закончился вничью 0:0.
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