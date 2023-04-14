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Легенда. Даже с промахом по мячу Ярмоленко поучаствовал в голе Аль-Айна - ВИДЕО

Наши за границей
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Не стареют душой ветераны

Легенда. Даже с промахом по мячу Ярмоленко поучаствовал в голе Аль-Айна - ВИДЕО

Фото: facebook.com/alainfcae

Новина українською

"Аль-Айн" украинского тренера Сергея Реброва проводит ответный полуфинальный матч Кубка ОАЭ с "Аль-Васлом".

В стартовом составе "Аль-Айна" вышел Андрей Ярмоленко, который поучаствовал в голе своей команды.

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После прострела с фланга Ярмоленко настолько удачно не попал по мячу, что круглый прилетел к Эрику, который и открыл счет.

1:0 к перерву. Также отметим, что первый матч противостоянии закончился вничью 0:0.

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В статье: Андрей Ярмоленко Аль-Айн (ОАЭ)
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