Легенда. Даже с промахом по мячу Ярмоленко поучаствовал в голе Аль-Айна - ВИДЕО

"Аль-Айн" украинского тренера Сергея Реброва проводит ответный полуфинальный матч Кубка ОАЭ с "Аль-Васлом".

В стартовом составе "Аль-Айна" вышел Андрей Ярмоленко, который поучаствовал в голе своей команды.

После прострела с фланга Ярмоленко настолько удачно не попал по мячу, что круглый прилетел к Эрику, который и открыл счет.

1:0 к перерву. Также отметим, что первый матч противостоянии закончился вничью 0:0.