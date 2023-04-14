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Украинец Серденюк признан лучшим игроком ирландского Лонгфорд Тауна в марте

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Кажется, украинец нашел свою команду в Ирландии

Украинец Серденюк признан лучшим игроком ирландского Лонгфорд Тауна в марте

twitter.com/LongfordTownFC

Новина українською

27-летний украинский полузащитник ирландского "Лонгфорд Тауна" Виктор Серденюк признан лучшим игроком команды в марте.

Украинец победил в голосовании членов клуба болельщиков команды.

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Напомним, что "Лонгфорд Таун" выступает во втором по силе дивизионе Ирландии. После 8 туров команда занимает в турнирной таблице 8 место.

На счету Серденюка 8 матчей с момента подписания контракта в январе, результативными действиями украинецне отличался.

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В статье: Виктор Серденюк
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