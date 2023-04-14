Украинец Серденюк признан лучшим игроком ирландского Лонгфорд Тауна в марте
Кажется, украинец нашел свою команду в Ирландии
twitter.com/LongfordTownFC
27-летний украинский полузащитник ирландского "Лонгфорд Тауна" Виктор Серденюк признан лучшим игроком команды в марте.
Украинец победил в голосовании членов клуба болельщиков команды.
Напомним, что "Лонгфорд Таун" выступает во втором по силе дивизионе Ирландии. После 8 туров команда занимает в турнирной таблице 8 место.
На счету Серденюка 8 матчей с момента подписания контракта в январе, результативными действиями украинецне отличался.
???????????????????????? ???????? ???????????? ???????????????????? | ????⚫️— Longford Town FC (@LongfordTownFC) April 14, 2023
Congratulations to Viktor Serdeniuk who was voted the Supporters Club Player of the Month for March. ????⚽️#Town2023 | #LTFC | #CmonDeTown pic.twitter.com/Gzr4UWZhgg
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