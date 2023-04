Украинец Серденюк признан лучшим игроком ирландского Лонгфорд Тауна в марте

27-летний украинский полузащитник ирландского "Лонгфорд Тауна" Виктор Серденюк признан лучшим игроком команды в марте.

Украинец победил в голосовании членов клуба болельщиков команды.

Напомним, что "Лонгфорд Таун" выступает во втором по силе дивизионе Ирландии. После 8 туров команда занимает в турнирной таблице 8 место.

На счету Серденюка 8 матчей с момента подписания контракта в январе, результативными действиями украинецне отличался.

Congratulations to Viktor Serdeniuk who was voted the Supporters Club Player of the Month for March. ????⚽️#Town2023 | #LTFC | #CmonDeTown pic.twitter.com/Gzr4UWZhgg