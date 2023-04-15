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Марсель представил ретро-комплект формы. Малиновский принял участие

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Она сделана в честь 30-летия победы клуба в Лиге чемпионов

Марсель представил ретро-комплект формы. Малиновский принял участие

Фото: OlympiqueMarseille

Новина українською

Украинский полузащитник Руслан Малиновский принял участие в презентации специальной ретро-формы французского "Марселя".

Данный комплект был создан Puma с названием Celebration в честь 30-летия победы клуба в Лиге чемпионов. Как известно, 26 мая 1993 года "Марсель" в финале реорганизованного Кубка чемпионов минимально обыграл итальянский "Милан" со счетом 1:0.

Напомним, Руслан Малиновский перешел в "Марсель" из итальянской "Аталанты" в первой половине января на правах аренды с правом выкупа. Он сыграл в составе клуба 14 матчей и забил 2 гола.

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В статье: Руслан Малиновский Лига 1 Марсель
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