Марсель представил ретро-комплект формы. Малиновский принял участие

Украинский полузащитник Руслан Малиновский принял участие в презентации специальной ретро-формы французского "Марселя".

Данный комплект был создан Puma с названием Celebration в честь 30-летия победы клуба в Лиге чемпионов. Как известно, 26 мая 1993 года "Марсель" в финале реорганизованного Кубка чемпионов минимально обыграл итальянский "Милан" со счетом 1:0.

Напомним, Руслан Малиновский перешел в "Марсель" из итальянской "Аталанты" в первой половине января на правах аренды с правом выкупа. Он сыграл в составе клуба 14 матчей и забил 2 гола.

One date, one victory for our history.



...and it was born in the stars ⚪️????⭐️ pic.twitter.com/zWLHIKj6ye