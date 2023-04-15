  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Аль-Айн Реброва в матче с четырьмя удалениями и ассистом Ярмоленко вышел в финал Кубка президента
В тренде

Аль-Айн Реброва в матче с четырьмя удалениями и ассистом Ярмоленко вышел в финал Кубка президента

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Феерический поединок в ОАЭ

Аль-Айн Реброва в матче с четырьмя удалениями и ассистом Ярмоленко вышел в финал Кубка президента

Фото: facebook.com/alainfcae

Новина українською

Вчера, 14 апреля, "Аль-Айн" победил "Аль-Васл" в ответном матче полуфинала Кубка президента. Поединок выдался очень горячим.

Интрига держалась на протяжении всей встречи, ведь в первом матче между командами счет был 0:0. В этот раз цифры на табло изменились уже на 23-й минуте: Эрик забил после курьезного ассиста Ярмоленко.

Уже на 29-й минуте "Аль-Айн" остался в меньшинстве из-за удаления голкипера. До конца матча ворота команды Реброва защищал Або Сандах, для которого этот поединок стал первым в сезоне.

В конце встречи было продемонстрировано еще три красных карточки. Команды завершили матч в равных составах со счетом 1:0.

В финале "Аль-Айн" встретится с "Аль-Шарджой", которая в чемпионате ОАЭ идет на четвертом месте, двумя очками уступая команде Реброва. Матч состоится 28 апреля.

По теме
yellow-arrow
Израильского голкипера из Винницы арестовали за попытку изнасилования и хранение наркотиков
yellow-arrow
Марсель представил ретро-комплект формы. Малиновский принял участие
yellow-arrow
Коваленко провел провальный матч Специи против Лацио на скамейке запасных
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде