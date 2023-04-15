Аль-Айн Реброва в матче с четырьмя удалениями и ассистом Ярмоленко вышел в финал Кубка президента
Феерический поединок в ОАЭ
Фото: facebook.com/alainfcae
Вчера, 14 апреля, "Аль-Айн" победил "Аль-Васл" в ответном матче полуфинала Кубка президента. Поединок выдался очень горячим.
Интрига держалась на протяжении всей встречи, ведь в первом матче между командами счет был 0:0. В этот раз цифры на табло изменились уже на 23-й минуте: Эрик забил после курьезного ассиста Ярмоленко.
Уже на 29-й минуте "Аль-Айн" остался в меньшинстве из-за удаления голкипера. До конца матча ворота команды Реброва защищал Або Сандах, для которого этот поединок стал первым в сезоне.
В конце встречи было продемонстрировано еще три красных карточки. Команды завершили матч в равных составах со счетом 1:0.
В финале "Аль-Айн" встретится с "Аль-Шарджой", которая в чемпионате ОАЭ идет на четвертом месте, двумя очками уступая команде Реброва. Матч состоится 28 апреля.
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