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Несмотря на голы. Кухаревич не сыграет в старте Хиберниана в важном матче

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Эдинбуржцам нужна победа

Несмотря на голы. Кухаревич не сыграет в старте Хиберниана в важном матче

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 32-го тура Шотландской Премьер-лиги "Хиберниан" сыграет против "Хартса". В стартовом составе команды из Эдинбурга не выйдет Николай Кухаревич.

Украинец уже в шестой раз подряд после восстановления от травмы начнет поединок со скамьи для запасных. За этот период – с начала марта – он пять раз вышел на поле по ходу матча, отличившись двумя голами.

Для "Хиберниана" это важный матч, ведь до завершения первой части чемпионата осталось два тура. Пока команда из Эдинбурга находится на шестом месте, опережая седьмой "Ливингстон" на одно очко. В чемпионскую группу, которая борется за еврокубки, войдет шесть коллективов.

Матч против "Хартса", который расположился на четвертой позиции чемпионата, начнется в 14:30.

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В статье: Хиберниан (Эдинбург) Николай Кухаревич
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