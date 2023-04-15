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Тренер Металлиста – о 5:5 с Вересом: Не могу сказать ни одного плохого слова своим игрокам

Наши за границей
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(1 голосов)

Харьковчане вели в два мяча, но в итоге им пришлось вырывать победу

Тренер Металлиста – о 5:5 с Вересом: Не могу сказать ни одного плохого слова своим игрокам

UA-Football/Автор - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Металлиста" Перица Огненович прокомментировал ничейный результат своих подопечных в матче против "Вереса" (5:5):

“ - Мы начали матч хорошо, забили быстрый гол. Это то, что нам было нужно. Но потом вы видели, что произошло с погодой. Был сильный дождь и тяжело контролировать мяч. Нашей команде такая погода не подходит, нам всегда труднее, когда такое [плохое] качество поля.

- Вы раньше много говорили о том, что "Металлисту" нужно забить гол – и дальше пойдет. Сегодня забили один, потом еще четыре...

– Мы сегодня, скажу честно, в фазе атаке сделали все, что было нужно. Не могу сказать ни одного плохого слова своим игрокам. Вы видели, какая погода. Было легко допустить ошибку, ведь на таком поле "Металлисту" сложно играть в футбол.

- Психологически такой результат – это плюс для "Металлиста" или минус? Какое настроение у команды в раздевалке?

- Настроение такое, что мы всегда думаем об игре. Сейчас уже нужно забыть сегодняшний матч, он уже закончился, не можем вернуться назад. Но в плане желания нужно, чтобы такое настроение перенеслось и на будущее. Было видно, что мы очень желали. Просто были такие обстоятельства, которые не позволили выиграть эту игру”, – сказал Огненович.

После этого матча "Металлист" продолжает находиться в зоне вылета. Команда идет на 15 месте, имея в активе 19 очков.

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В статье: Верес (Ровно) Перица Огненович Металлист (Харьков)
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Комментарии (2)
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ДНЕПР НЕ ЧЕМПИОН (Харьков)
15.04.2023 в 17:15
а зря (
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0
0
ДНЕПР НЕ ЧЕМПИОН (Харьков)
15.04.2023 в 17:14
Днепр не чемпион )
Ответить
0
0

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