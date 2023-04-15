Мудрик выйдет в старте Челси на матч против Брайтона Де Дзерби

В рамках 31-го тура Английской Премьер-лиги "Челси" сыграет против "Брайтона" на "Стэмфорд Бридж". В стартовом составе "аристократов" выйдет Михаил Мудрик.

Для украинца это будет первый поединок с 1 апреля, в котором он сыграет с первых минут. С тех пор Мудрик дважды выходил из скамейки для запасных против "Ливерпуля" и "Челси". В поединке с "Реалом" в ЛЧ Михаил не сыграл ни минуты.

Украинец не только впервые сыграет под руководством Фрэнка Лэмпарда, но и впервые будет простистоять своему бывшему тренеру Роберто Де Дзерби, с которым они работали в "Шахтере".

“Челси” и “Брайтон” начнут в 17:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого матча.