Мудрик в игре против Брайтона 33 раза коснулся мяча и заработал два фола

В рамках 31-го тура АПЛ лондонский "Челси" дома проиграл "Брайтону "Роберто Де Дзерби - 1:2.

В стартовом составе "пенсионеров" на эту игру вышел Михаил Мудрик. В итоге украинский вингер отыграл весь поединок. Аналитический портал SofaScore оценил игру 22-летнего украинца в 6,7 баллов.

Счет в поединке открыли "пенсионеры" на 13-й минуте встречи, благодаря голу Галлахера. Голевую передачу на английского хавбека отдал Мудрик. Этот ассист стал вторым для Михаила в футболке лондонцев.

Статистика Мудрика в матче против "Брайтона":