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Мудрик в игре против Брайтона 33 раза коснулся мяча и заработал два фола

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Статистика Михаила в игре 31-го тура АПЛ

Мудрик в игре против Брайтона 33 раза коснулся мяча и заработал два фола

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 31-го тура АПЛ лондонский "Челси" дома проиграл "Брайтону "Роберто Де Дзерби - 1:2.

В стартовом составе "пенсионеров" на эту игру вышел Михаил Мудрик. В итоге украинский вингер отыграл весь поединок. Аналитический портал SofaScore оценил игру 22-летнего украинца в 6,7 баллов.

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Счет в поединке открыли "пенсионеры" на 13-й минуте встречи, благодаря голу Галлахера. Голевую передачу на английского хавбека отдал Мудрик. Этот ассист стал вторым для Михаила в футболке лондонцев.

Статистика Мудрика в матче против "Брайтона":

  • Голевые передачи: 1
  • Ожидаемые голы (xG): 0.14
  • Касания мяча: 33
  • Точные передачи: 11/17 (65%)
  • Ключевые пасы: 1
  • Навесы (точные): 3 (0)
  • Длинные передачи (точные): 2 (1)
  • Удары в створ ворот: 1
  • Удары мимо ворот: 2
  • Заблокированные удары: 0
  • Попытки дриблинга (успешные): 3 (1)
  • Борьба за позицию (победа): 7 (3)
  • Верховая борьба (выиграл): 1 (1)
  • Потери мяча: 13
  • Фолы: 1
  • Заработано фолов: 2
  • Вынос мяча: 0
  • Блокирование ударов: 0
  • Перехваты: 0
  • Отбор мяча: 0
  • Обыгран с дриблинга: 1
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В статье: Челси (Лондон) Роберто Де Дзерби Брайтон
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