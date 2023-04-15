Мудрик в игре против Брайтона 33 раза коснулся мяча и заработал два фола
Статистика Михаила в игре 31-го тура АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 31-го тура АПЛ лондонский "Челси" дома проиграл "Брайтону "Роберто Де Дзерби - 1:2.
В стартовом составе "пенсионеров" на эту игру вышел Михаил Мудрик. В итоге украинский вингер отыграл весь поединок. Аналитический портал SofaScore оценил игру 22-летнего украинца в 6,7 баллов.
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Счет в поединке открыли "пенсионеры" на 13-й минуте встречи, благодаря голу Галлахера. Голевую передачу на английского хавбека отдал Мудрик. Этот ассист стал вторым для Михаила в футболке лондонцев.
Статистика Мудрика в матче против "Брайтона":
- Голевые передачи: 1
- Ожидаемые голы (xG): 0.14
- Касания мяча: 33
- Точные передачи: 11/17 (65%)
- Ключевые пасы: 1
- Навесы (точные): 3 (0)
- Длинные передачи (точные): 2 (1)
- Удары в створ ворот: 1
- Удары мимо ворот: 2
- Заблокированные удары: 0
- Попытки дриблинга (успешные): 3 (1)
- Борьба за позицию (победа): 7 (3)
- Верховая борьба (выиграл): 1 (1)
- Потери мяча: 13
- Фолы: 1
- Заработано фолов: 2
- Вынос мяча: 0
- Блокирование ударов: 0
- Перехваты: 0
- Отбор мяча: 0
- Обыгран с дриблинга: 1
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