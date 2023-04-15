Яремчук отыграл 12 минут и 2 раза коснулся мяча в игре против Вестерло
Роман вышел на замену
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 33-го тура чемпионата Бельгии "Брюгге" на выезде сыграл в нулевую ничью с "Вестерло".
Роман Яремчук начал эту игру на скамейке запасных. Украинец вышел на поле только на 83-й минуте встречи. В итоге 27-летний украинец отыграл 12 минут.
Напомним, в прошедшем туре Лиги Жюпиле Роман не попал в заявку бельгийской команды. А последний раз Яремчук отмечался забитым мячом 19 октября.
Аналитический портал SofaScore оценил игру украинца в 6,7 балла. Роман два раза коснулся мяча, один раз пробил в створ ворот и выполнил одну точную передачу.
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