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Яремчук отыграл 12 минут и 2 раза коснулся мяча в игре против Вестерло

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Роман вышел на замену

Яремчук отыграл 12 минут и 2 раза коснулся мяча в игре против Вестерло

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 33-го тура чемпионата Бельгии "Брюгге" на выезде сыграл в нулевую ничью с "Вестерло".

Роман Яремчук начал эту игру на скамейке запасных. Украинец вышел на поле только на 83-й минуте встречи. В итоге 27-летний украинец отыграл 12 минут.

Напомним, в прошедшем туре Лиги Жюпиле Роман не попал в заявку бельгийской команды. А последний раз Яремчук отмечался забитым мячом 19 октября.

Аналитический портал SofaScore оценил игру украинца в 6,7 балла. Роман два раза коснулся мяча, один раз пробил в створ ворот и выполнил одну точную передачу.

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В статье: Роман Яремчук Брюгге Вестерло (Вестерло)
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