Яремчук отыграл 12 минут и 2 раза коснулся мяча в игре против Вестерло

В рамках 33-го тура чемпионата Бельгии "Брюгге" на выезде сыграл в нулевую ничью с "Вестерло".

Роман Яремчук начал эту игру на скамейке запасных. Украинец вышел на поле только на 83-й минуте встречи. В итоге 27-летний украинец отыграл 12 минут.

Напомним, в прошедшем туре Лиги Жюпиле Роман не попал в заявку бельгийской команды. А последний раз Яремчук отмечался забитым мячом 19 октября.

Аналитический портал SofaScore оценил игру украинца в 6,7 балла. Роман два раза коснулся мяча, один раз пробил в створ ворот и выполнил одну точную передачу.