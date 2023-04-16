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Мудрик впервые провел за Челси все 90 минут. ВИДЕО действий украинца в матче против Брайтона

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11-я игра Михаила в Англии

Мудрик впервые провел за Челси все 90 минут. ВИДЕО действий украинца в матче против Брайтона

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" дома уступил "Брайтону" со счетом 1:2 в матче 31-го тура АПЛ. В стартовом составе аристократов вышел Михаил Мудрик и впервые провел все 90 минут.

В начале встречи украинец записал в свой актив ассист, протянув мяч из центра поля и отдав его на Галлахера. Это голевое действие стало уже вторым для Мудрика за 11 проведенных матчей в составе "Челси".

Вашему вниманию представляем видеообзор действия украинца в матче против команды своего бывшего тренера Роберто Де Дзерби.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик Брайтон
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