Мудрик впервые провел за Челси все 90 минут. ВИДЕО действий украинца в матче против Брайтона

"Челси" дома уступил "Брайтону" со счетом 1:2 в матче 31-го тура АПЛ. В стартовом составе аристократов вышел Михаил Мудрик и впервые провел все 90 минут.

В начале встречи украинец записал в свой актив ассист, протянув мяч из центра поля и отдав его на Галлахера. Это голевое действие стало уже вторым для Мудрика за 11 проведенных матчей в составе "Челси".

Вашему вниманию представляем видеообзор действия украинца в матче против команды своего бывшего тренера Роберто Де Дзерби.