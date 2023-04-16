Мудрик: Когда во втором тайме мы начали играть, было уже поздно

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик прокомментировал проигрыш "Брайтону" (1:2) в матче 31-го тура АПЛ:

"Я думаю, что до перерыва мы играли не так хорошо. Когда во втором тайме мы начали играть, было уже поздно. Для всех нас это трудный период, но мы никогда не сдаемся, продолжаем идти вперед и все может измениться".

Мы хотим побеждать, но сейчас нам тяжело. Как я уже сказал, мы продолжаем упорно тренироваться, и однажды все может измениться. Мы уже думаем о следующей игре, о Лиге чемпионов. Это большая возможность для нас, и мы все должны показать все, на что способны", - сказал Михаил.