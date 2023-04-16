Мудрик: Когда во втором тайме мы начали играть, было уже поздно
Украинец недоволен результатом вчерашней игры
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик прокомментировал проигрыш "Брайтону" (1:2) в матче 31-го тура АПЛ:
"Я думаю, что до перерыва мы играли не так хорошо. Когда во втором тайме мы начали играть, было уже поздно. Для всех нас это трудный период, но мы никогда не сдаемся, продолжаем идти вперед и все может измениться".
Мы хотим побеждать, но сейчас нам тяжело. Как я уже сказал, мы продолжаем упорно тренироваться, и однажды все может измениться. Мы уже думаем о следующей игре, о Лиге чемпионов. Это большая возможность для нас, и мы все должны показать все, на что способны", - сказал Михаил.
Напомним, во вчерашнем матче Мудрик отдал ассист на Коннора Галлахера, забившего единственный мяч в поединке.
Популярное сейчас
- Украина вернула из российского плена 130 военнослужащих
- Диего Коста забил в АПЛ впервые за 2169 дней
- Вест Хэм - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 16.04.2023
- ВИДЕО. Мудрик оформил второй ассист в составе Челси
- Красотка дня. Яркая вторая половинка грузинского новичка Шахтера. ФОТО
- Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО