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Мудрик: Когда во втором тайме мы начали играть, было уже поздно

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(1 голосов)

Украинец недоволен результатом вчерашней игры

Мудрик: Когда во втором тайме мы начали играть, было уже поздно

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик прокомментировал проигрыш "Брайтону" (1:2) в матче 31-го тура АПЛ:

"Я думаю, что до перерыва мы играли не так хорошо. Когда во втором тайме мы начали играть, было уже поздно. Для всех нас это трудный период, но мы никогда не сдаемся, продолжаем идти вперед и все может измениться".

Мы хотим побеждать, но сейчас нам тяжело. Как я уже сказал, мы продолжаем упорно тренироваться, и однажды все может измениться. Мы уже думаем о следующей игре, о Лиге чемпионов. Это большая возможность для нас, и мы все должны показать все, на что способны", - сказал Михаил.

Напомним, во вчерашнем матче Мудрик отдал ассист на Коннора Галлахера, забившего единственный мяч в поединке.

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В статье: Челси (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион Михаил Мудрик
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Источник:
Сайт "Челсі"

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Комментарии (1)
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chakvoron (Хоростків)
16.04.2023 в 10:51
Ви в другому таймі почали грати? Якраз тільки і дивився другий тайм то нічого подібного на гру не було. Можу собі уявити що було в першому таймі, коли ви "ще не почали грати".Челсі - типовий середняк АПЛ
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