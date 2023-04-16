Цыганков выйдет в старте Жироны на матч против аутсайдера Ла Лиги
Очередной матч Виктора с первых минут
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Жирона" и "Эльче" сойдутся в поединке в рамках 29-го тура испанской Ла Лиги. Украинец Виктор Цыганков выйдет в стартовом составе каталонцев.
L’ONZE! ❤️????#GironaElche pic.twitter.com/4iCyiLacbw— Girona FC (@GironaFC) April 16, 2023
Для него это будет восьмой матч подряд. В общей сложности он провел девять встреч, отличившись тремя голами и тремя ассистами.
Перед этим поединком "Жирона" занимает 11 место в Ла Лиге, а "Эльче" замыкает турнирную таблицу. Между командами разрыв в 22 очка.
Встреча начнется в 15.00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого матча.
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