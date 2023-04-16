Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч против Вест Хэма. Украинец травмирован

В рамках 31-го тура АПЛ "Вест Хэм" встретится с "Арсеналом". Украинец Александр Зинченко не попал в заявку на матч.

Футболист пропустит этот матч из-за травмы паха, согласно информации The Athletic. Зинченко решили поберечь, ведь это повреждение беспокоит его еще с прошлого матча против “Ливерпуля”.

Ожидается, что украинец будет готов сыграть в следующем туре с “Саутгемптоном”.

Перед этой встречей “Арсенал” лидирует в турнирной таблице АПЛ, а “Вест Хэм” идет на 15 месте. Между командами разрыв в 43 очка.

Встреча начнется в 16.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого матча.