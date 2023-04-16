Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч против Вест Хэма. Украинец травмирован
"Канониры" продолжают идти к чемпионству
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 31-го тура АПЛ "Вест Хэм" встретится с "Арсеналом". Украинец Александр Зинченко не попал в заявку на матч.
Футболист пропустит этот матч из-за травмы паха, согласно информации The Athletic. Зинченко решили поберечь, ведь это повреждение беспокоит его еще с прошлого матча против “Ливерпуля”.
Ожидается, что украинец будет готов сыграть в следующем туре с “Саутгемптоном”.
Перед этой встречей “Арсенал” лидирует в турнирной таблице АПЛ, а “Вест Хэм” идет на 15 месте. Между командами разрыв в 43 очка.
Встреча начнется в 16.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого матча.
Популярное сейчас
- Украина вернула из российского плена 130 военнослужащих
- Усик получил китайского претендента на пояс WBO
- Безумный матч в Ужгороде, поражение Днепра-1, ассист Мудрика. Главные новости за 15 апреля
- Челси – Брайтон 1:2. Красноречивый парадокс: Мудрик – лучший ассистент лондонцев в АПЛ-2022/23
- Наконец-то пережил разрыв с Савиной. Супряга закрутил роман с горячей Мисс Украина. ФОТО
- Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО