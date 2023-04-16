  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч против Вест Хэма. Украинец травмирован
В тренде

Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч против Вест Хэма. Украинец травмирован

Наши за границей
(2 голосов)

"Канониры" продолжают идти к чемпионству

Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч против Вест Хэма. Украинец травмирован

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 31-го тура АПЛ "Вест Хэм" встретится с "Арсеналом". Украинец Александр Зинченко не попал в заявку на матч.

Футболист пропустит этот матч из-за травмы паха, согласно информации The Athletic. Зинченко решили поберечь, ведь это повреждение беспокоит его еще с прошлого матча против “Ливерпуля”.

Ожидается, что украинец будет готов сыграть в следующем туре с “Саутгемптоном”.

Перед этой встречей “Арсенал” лидирует в турнирной таблице АПЛ, а “Вест Хэм” идет на 15 месте. Между командами разрыв в 43 очка.

Встреча начнется в 16.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого матча.

По теме
yellow-arrow
Соболь во второй раз подряд выйдет в старте Страсбура на матч Лиги 1
yellow-arrow
Цыганков выйдет в старте Жироны на матч против аутсайдера Ла Лиги
yellow-arrow
Мудрик: Когда во втором тайме мы начали играть, было уже поздно
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде