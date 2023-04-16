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Цыганков 48 раз коснулся мяча в победной игре против Эльче

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Статистика украинца в домашней игре

Цыганков 48 раз коснулся мяча в победной игре против Эльче

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 29-го тура испанской Ла Лиги "Жирона" дома обыграла "Эльче" – со счетом 2:0.

Виктор Цыганков вышел в стартовом составе хозяев поля и отыграл поединок. Аналитический портал SofaScore оценил игру украинского вингера в 6,9 балла.

В этом сезоне чемпионата Испании 25-летний Виктор провел 10 матчей, в которых записал на свой счет 3 гола и 3 ассиста.

Статистика Цыганкова в матче против "Эльче":

  • Сыграно минут: 90'
  • Голы: 0
  • Голевые передачи: 0
  • Ожидаемые голы (xG): 0.19
  • Касания мяча: 48
  • Точные передачи: 17/27 (63%)
  • Ключевые передачи: 2
  • Навесы (точные): 3 (0)
  • Длинные передачи (точные): 3 (1)
  • Удары в створ ворот: 1
  • Удары мимо ворот: 0
  • Заблокированные удары: 1
  • Попытки дриблинга (успешные): 2 (1)
  • Борьба за позицию (победа): 10 (5)
  • Верховая борьба (выиграл): 1 (1)
  • Потеря мяча: 20
  • Фолы: 0
  • Заработано фолов: 1
  • Выносы мяча: 1
  • Блокировка ударов: 0
  • Перехваты: 0
  • Отборы мяча: 3
  • Обыгранный с дриблинга: 1
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В статье: Виктор Цыганков Жирона Эльче
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Источник:
SofaScore

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