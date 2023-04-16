Цыганков 48 раз коснулся мяча в победной игре против Эльче
Статистика украинца в домашней игре
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 29-го тура испанской Ла Лиги "Жирона"
Виктор Цыганков вышел в стартовом составе хозяев поля и отыграл поединок. Аналитический портал SofaScore оценил игру украинского вингера в 6,9 балла.
В этом сезоне чемпионата Испании 25-летний Виктор провел 10 матчей, в которых записал на свой счет 3 гола и 3 ассиста.
Статистика Цыганкова в матче против "Эльче":
- Сыграно минут: 90'
- Голы: 0
- Голевые передачи: 0
- Ожидаемые голы (xG): 0.19
- Касания мяча: 48
- Точные передачи: 17/27 (63%)
- Ключевые передачи: 2
- Навесы (точные): 3 (0)
- Длинные передачи (точные): 3 (1)
- Удары в створ ворот: 1
- Удары мимо ворот: 0
- Заблокированные удары: 1
- Попытки дриблинга (успешные): 2 (1)
- Борьба за позицию (победа): 10 (5)
- Верховая борьба (выиграл): 1 (1)
- Потеря мяча: 20
- Фолы: 0
- Заработано фолов: 1
- Выносы мяча: 1
- Блокировка ударов: 0
- Перехваты: 0
- Отборы мяча: 3
- Обыгранный с дриблинга: 1
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Источник:SofaScore
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