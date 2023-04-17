Безус извинился перед командой и снова будет тренироваться с Омонией

Украинский полузащитник "Омонии" Роман Безус вернулся в команду. Ранее руководство кипрского клуба отстранила украинца от тренировок из-за дисциплинарных проблем.

По информации источника, Безус извинился перед командой и снова будет тренироваться с партнерами.

Напомним, 10 апреля, хавбек поругался с одноклубником после полуфинального матча Кубка Кипра против "Пафоса" (1:1). Украинец выдвинул претензии по поводу его удаление. "Боссы" "Омонии" решила наказать футболиста и отстранили от занятий с остальными игроками.

В текущем сезоне Безус провел 30 матчей за "зеленых" во всех турнирах, забил 4 гола и оформил 4 результативные передачи.