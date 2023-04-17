Украинский рефери отработал на матче MLS

Украинский арбитр Сергей Бойко отсудил матч американской лиги между "Далласом" и "Реал Солт-Лейк".

Поединок состоялся в ночь с 15 на 16 апреля и завершилась победой "Далласа" со счетом 2:1. Бойко был единственным представителем Украины в судейской бригаде. Его помощниками были рефери из США И Канада.

Отметим, в середине марта Бойко работал на матче второй американской лиги (USL Сhampionship) между командами "Мемфис 90" – "Питтсбург Риверхаундс".

Также напомним, что в текущем сезоне он обслуживал матчи международного уровня - Лига Европы, Лига конференций и Лига наций.