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Украинский рефери отработал на матче MLS

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Он был главным арбитром поединка

Украинский рефери отработал на матче MLS

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Украинский арбитр Сергей Бойко отсудил матч американской лиги между "Далласом" и "Реал Солт-Лейк".

Поединок состоялся в ночь с 15 на 16 апреля и завершилась победой "Далласа" со счетом 2:1. Бойко был единственным представителем Украины в судейской бригаде. Его помощниками были рефери из США И Канада.

Отметим, в середине марта Бойко работал на матче второй американской лиги (USL Сhampionship) между командами "Мемфис 90" – "Питтсбург Риверхаундс".

Также напомним, что в текущем сезоне он обслуживал матчи международного уровня - Лига Европы, Лига конференций и Лига наций.

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В статье: Сергей Бойко
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