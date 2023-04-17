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Юный беженец из Украины стал основным вратарем немецкой команды и выиграл Бундеслигу U-17

Наши за границей
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Украинец успешно адаптировался в другой стране

Юный беженец из Украины стал основным вратарем немецкой команды и выиграл Бундеслигу U-17

На нагордження Артем вийшов з українським прапором, фото - Getty Images

Новина українською

15-летний украинский голкипер Артем Залога стал чемпионом Германии в составе "Арминии" (Билефельд) до лет 17 лет. В финале команда украинца одолела сверстников из "Вольфсбурга" со счетом 2:1.

Год назад Залога приехал в Германию в качестве беженца из Украины, не зная ни слова на немецком или английском. Он был принят в команду в пригороде Билефельда. Артем оказался очень трудолюбивым. Он выучил быстро язык, тренировался больше всех и даже вызвался работать тренером с 12-летними детьми, чтобы улучшить общение.

В начале года его заметили скауты "Арминии" Билефельд, привлекли в команду до 16 лет, сразу же перевели в команду до 17 лет, где он стал их первым вратарем. До полномасштабного вторжения в Украину Артем учился в академии "Днепра".

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В статье: Арминия (Билефельд)
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