Зинченко вернется к матчу против Саутгемптона
Травма украинца оказалось несерьезной
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "
По данным Evening Standard, Зинченко будет готов сыграть в ближайшем матче Премьер-лиги против "Саутгемптона", который пройдет в пятницу, 21 апреля.
Напомним, что в текущем сезоне Зинченко провел 29 матчей, в которых забил один гол и отдал два результативных паса.
"Арсенал" лидирует в Премьер-лиге. Лондонцы опережают второй "Манчестер Сити" на четыре очка, проведя на игру больше.
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