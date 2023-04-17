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Зинченко вернется к матчу против Саутгемптона

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Травма украинца оказалось несерьезной

Зинченко вернется к матчу против Саутгемптона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко пропустил воскресений матч своей команды против "Вест Хэма" (2:2). У украинца были проблемы с пахом. Впрочем, как пишут СМИ, повреждение не является серьезным.

По данным Evening Standard, Зинченко будет готов сыграть в ближайшем матче Премьер-лиги против "Саутгемптона", который пройдет в пятницу, 21 апреля.

Напомним, что в текущем сезоне Зинченко провел 29 матчей, в которых забил один гол и отдал два результативных паса.

"Арсенал" лидирует в Премьер-лиге. Лондонцы опережают второй "Манчестер Сити" на четыре очка, проведя на игру больше.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
Evening Standard

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