Кривцов: МЛС интереснее смотреть, чем УПЛ
Защитник говорит, что в Америке больше стараются играть на атаку
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Интера" Майами Сергей Кривцов сравнил УПЛ и МЛС.
"Здесь совсем все отличается. И чемпионат, и команды. Здесь бюджеты одинаковы у всех клубов, а там дальше как менеджмент этим бюджетом воспользуется. Я думаю, что это только добавляет конкурентоспособности, потому что все плюс-минус в одинаковых условиях.
Но здесь чемпионат больше для зрителей. МЛС интереснее смотреть, чем УПЛ. Здесь нет оборонительного стиля, все атакуют, хотят забить гол, выиграть. Для меня это пока в новинку, потому что я не привык так играть, но надо подстраиваться", - сказал Кривцов.
Напомним, что Кривцов перешел в американский клуб из "Шахтера" зимой этого года. В 7 матчах за "Интер" он забил 1 гол.
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