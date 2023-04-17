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Кривцов: МЛС интереснее смотреть, чем УПЛ

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Защитник говорит, что в Америке больше стараются играть на атаку

Кривцов: МЛС интереснее смотреть, чем УПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Интера" Майами Сергей Кривцов сравнил УПЛ и МЛС.

"Здесь совсем все отличается. И чемпионат, и команды. Здесь бюджеты одинаковы у всех клубов, а там дальше как менеджмент этим бюджетом воспользуется. Я думаю, что это только добавляет конкурентоспособности, потому что все плюс-минус в одинаковых условиях.

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Но здесь чемпионат больше для зрителей. МЛС интереснее смотреть, чем УПЛ. Здесь нет оборонительного стиля, все атакуют, хотят забить гол, выиграть. Для меня это пока в новинку, потому что я не привык так играть, но надо подстраиваться", - сказал Кривцов.

Напомним, что Кривцов перешел в американский клуб из "Шахтера" зимой этого года. В 7 матчах за "Интер" он забил 1 гол.

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В статье: Сергей Кривцов Интер Майами
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Источник:
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