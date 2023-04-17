Кривцов: МЛС интереснее смотреть, чем УПЛ

Украинский защитник "Интера" Майами Сергей Кривцов сравнил УПЛ и МЛС.

"Здесь совсем все отличается. И чемпионат, и команды. Здесь бюджеты одинаковы у всех клубов, а там дальше как менеджмент этим бюджетом воспользуется. Я думаю, что это только добавляет конкурентоспособности, потому что все плюс-минус в одинаковых условиях.

Но здесь чемпионат больше для зрителей. МЛС интереснее смотреть, чем УПЛ. Здесь нет оборонительного стиля, все атакуют, хотят забить гол, выиграть. Для меня это пока в новинку, потому что я не привык так играть, но надо подстраиваться", - сказал Кривцов.