У Цыганкова было предложение от Интера, - источник
Но Виктор выбрал Жирону
Фото: facebook.com/gironafc
Украинский вингер Виктор Цыганков мог из "Динамо" перейти в "
По словам источника, у игрока было предложение от миланского клуба, но там ему никто не гарантировал место в стартовом составе.
"Интер" рассматривал вариант подписания дешевого футболиста на возможную перспективу. Впрочем, Цыганков выбрал "Жирону", так как посчитал, что там ему юудет проще зарекомендовать себя.
Напомним, что Цыганков перешел в "Жирону" из "Динамо" в январе 2023 года за 5 млн евро.
На его счету 10 матчей в футболке испанского клуба, в которых он отличился 3 голами и 3 ассистами. Контракт 25-летнего Виктора с "Жироной" рассчитан до 2027 года.
Популярное сейчас
- Динамо заинтересовалось хавбеком Александрии, - СМИ
- Президент Барселоны анонсировал возвращение Месси в каталонский клуб
- Названо место проведения матча Динамо – Шахтер
- ВИДЕО. Мудрик оформил второй ассист в составе Челси
- Наконец-то пережил разрыв с Савиной. Супряга закрутил роман с горячей Мисс Украина. ФОТО
- Сексуальная медсестра и модель нижнего белья предлагает свои услуги дортмундской Боруссии. ФОТО