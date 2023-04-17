У Цыганкова было предложение от Интера, - источник

Украинский вингер Виктор Цыганков мог из "Динамо" перейти в " Интер ", но остановил свой выбор на "Жироне". Об этом сообщает журналист и комментатор Игорь Цыганык.

По словам источника, у игрока было предложение от миланского клуба, но там ему никто не гарантировал место в стартовом составе.

"Интер" рассматривал вариант подписания дешевого футболиста на возможную перспективу. Впрочем, Цыганков выбрал "Жирону", так как посчитал, что там ему юудет проще зарекомендовать себя.

Напомним, что Цыганков перешел в "Жирону" из "Динамо" в январе 2023 года за 5 млн евро.

На его счету 10 матчей в футболке испанского клуба, в которых он отличился 3 голами и 3 ассистами. Контракт 25-летнего Виктора с "Жироной" рассчитан до 2027 года.