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У Цыганкова было предложение от Интера, - источник

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Но Виктор выбрал Жирону

У Цыганкова было предложение от Интера, - источник

Фото: facebook.com/gironafc

Новина українською

Украинский вингер Виктор Цыганков мог из "Динамо" перейти в "Интер", но остановил свой выбор на "Жироне". Об этом сообщает журналист и комментатор Игорь Цыганык.

По словам источника, у игрока было предложение от миланского клуба, но там ему никто не гарантировал место в стартовом составе.

"Интер" рассматривал вариант подписания дешевого футболиста на возможную перспективу. Впрочем, Цыганков выбрал "Жирону", так как посчитал, что там ему юудет проще зарекомендовать себя.

Напомним, что Цыганков перешел в "Жирону" из "Динамо" в январе 2023 года за 5 млн евро.

На его счету 10 матчей в футболке испанского клуба, в которых он отличился 3 голами и 3 ассистами. Контракт 25-летнего Виктора с "Жироной" рассчитан до 2027 года.

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В статье: Динамо (Киев) Игорь Цыганык Интер (Милан) Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
Football Hub

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