Зинченко попал в список претендентов на попадание в команду сезона АПЛ от EA Sports
Украинец снова в списке претендентов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Electronic Arts объявила список номинантов на попадание в символическую сборную лучших игроков АПЛ по итогам сезона 2022/2023.
В список попал и украинский защитник "
Полный список претендентов выглядит следующим образом:
Вратари: Ник Поуп ("Ньюкасл"), Аарон Рэмсдейл ("Арсенал"), Алисон ("Ливерпуль"), Бернд Лено ("Фулхэм"), Кепа Аррисабалага ("Челси").
Защитники: Габриэл Магальяэс ("Арсенал"), Уильям Салиба ("Арсенал"), Киран Триппьер ("Ньюкасл"), Свен Ботман ("Ньюкасл"), Александр Зинченко ("Арсенал"), Тиагу Силва ("Челси"), Лисандро Мартинес ("Манчестер Юнайтед"), Бен Ми ("Брентфорд"), Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед"), Кристиан Ромеро ("Тоттенхэм"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити").
Полузащитники: Мартин Эдегор ("Арсенал"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Каземиро ("Манчестер Юнайтед"), Родри ("Манчестер Сити"), Бруно Гимараэс ("Ньюкасл"), Алексис Мак Аллистер ("Брайтон"), Жоау Пальинья ("Фулхэм"), Джеймс Мэддисон ("Лестер"), Солли Марч ("Брайтон"), Каору Митома ("Брайтон"), Родриго Бентанкур ("Тоттенхэм"), Пьер-Эмиль Гейбьерг ("Тоттенхэм").
Нападающие: Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Букайо Сака ("Арсенал"), Гарри Кейн ("Тоттенхэм"), Габриэл Мартинелли ("Арсенал"), Джек Грилиш ("Манчестер Сити"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Мигель Альмирон ("Ньюкасл"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла"), Кай Хаверц ("Челси"), Рияд Марез ("Мманчестер Сити"), Дарвин Нуньес ("Ливерпуль").
Проголосовать за Александра Зинченко можно здесь.
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