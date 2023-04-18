Кривцов: В Майами даже когда болельщики меня узнали, то они не подходят, не беспокоят
Украинца узнают и в США
Фото: InterMiamiCF
Украинский защитник "Интера Майами" Сергей Кривцов рассказал, что его болельщики узнают и в США.
"Мы когда разговаривали с Филом Невиллом еще в декабре, он рассказывал о клубе, как они смотрят на то, что я буду играть у них. Он сказал, что понимает, что в Украине и Англии ты очень узнаваемый человек, после игры к тебе могут подойти и попросить фото или автограф, но в Майами такого нет. Ты сыграл игру, вышел со стадиона и ты уже только папа.
Даже когда я понимаю, что болельщики меня узнали, то они не подходят, не беспокоят, потому что понимают, что это моя личная жизнь", – сказал Кривцов.
Напомним, что Кривцов перешел в американский клуб из "Шахтера" зимой этого года. В 7 матчах за "Интер" он забил 1 гол.
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