Украинский форвард дебютировал в Англии с поражения

Украинский нападающий Тимур Тутеров дебютировал за молодежную команду "Сандерленда".

17-летний форвард вышел в стартовом составе "черных котов" в понедельник, 17 апреля, в выездном матче английской Премьер-лиги 2 против Вест Бромвича" U-21. Тутеров отыграл все 90 минут, но результативными действиями отметился. Команда украинца уступила со счетом 1:2.

???? Introducing tonight's team for our PL2 season finale.



New signing Timur Tutierov is in from the start! ????????



Several of our players on youth loans are also eligible to feature, whilst a number of U18 Lads are again named in the squad.#SAFCAcademy | #PL2 pic.twitter.com/ON8TUFB1pO