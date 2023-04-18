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Украинский форвард дебютировал в Англии с поражения

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Тимур Тутеров отыграл за "Сандерленд" U-21 весь матч

Украинский форвард дебютировал в Англии с поражения

Фото: safc.com

Новина українською

Украинский нападающий Тимур Тутеров дебютировал за молодежную команду "Сандерленда".

17-летний форвард вышел в стартовом составе "черных котов" в понедельник, 17 апреля, в выездном матче английской Премьер-лиги 2 против Вест Бромвича" U-21. Тутеров отыграл все 90 минут, но результативными действиями отметился. Команда украинца уступила со счетом 1:2.

Напомним, Тимур Тутеров перешел из "Колоса" в "Сандерленд", подписав контракт с клубом до лета 2025 года. Молодежка "Сандерленда" занимает 8-е место в таблице Группы 2 чемпионата Англии среди команд U-21.

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В статье: Сандерленд Тимур Тутеров
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