Украинский форвард дебютировал в Англии с поражения
Тимур Тутеров отыграл за "Сандерленд" U-21 весь матч
Фото: safc.com
Украинский нападающий Тимур Тутеров дебютировал за молодежную команду "Сандерленда".
17-летний форвард вышел в стартовом составе "черных котов" в понедельник, 17 апреля, в выездном матче английской Премьер-лиги 2 против Вест Бромвича" U-21. Тутеров отыграл все 90 минут, но результативными действиями отметился. Команда украинца уступила со счетом 1:2.
???? Introducing tonight's team for our PL2 season finale.— SAFC Academy (@AcademyOfLight) April 17, 2023
New signing Timur Tutierov is in from the start! ????????
Several of our players on youth loans are also eligible to feature, whilst a number of U18 Lads are again named in the squad.#SAFCAcademy | #PL2 pic.twitter.com/ON8TUFB1pO
Напомним, Тимур Тутеров перешел из "Колоса" в "Сандерленд", подписав контракт с клубом до лета 2025 года. Молодежка "Сандерленда" занимает 8-е место в таблице Группы 2 чемпионата Англии среди команд U-21.
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