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Журналист из ОАЭ: Ребров может продлить контракт с Аль-Айном. Он хочет выиграть азиатскую ЛЧ

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Из разных источников приходит противоречивая информация

Журналист из ОАЭ: Ребров может продлить контракт с Аль-Айном. Он хочет выиграть азиатскую ЛЧ

фото из свободных источников

Новина українською

Журналист из ОАЭ Мохаммед Хамад заявил, что главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров хочет продлить контракт с клубом, который рассчитан до конца сезона.

По словам журналиста, тренер хочет выиграть азиатскую Лигу чемпионов.

"Появилась новость от спортивного комментатора (об этом ранее сообщал Виктор Вацко – прим.) о том, что президент УАФ Андрей Павелко договорился с Сергеем Ребровым о 3-летнем контракте, а официальное объявление будет сделано в течение 14 дней. И эта новость не соответствует действительности, поскольку тренер вышел и лично заявил, что переговоров с украинской федерацией не было сразу после того, как он выбил "Аль-Васл" из полуфинала Кубка, а за два матча до этого заявил, что нет не было ни одного предложения от украинской федерации.

Контракт Реброва с "Аль-Айном" действует до 2023 года. Во время него он сосредотачивается только на подготовке команды для завоевания титулов, особенно потому, что она является кандидатом на дубль в Кубке и все еще соревнуется за титул в чемпионате. Тренер может объявить о продлении контракта с "Аль-Айном" после завершения сезона, если клуб сможет выполнить некоторые запросы от него в отношении игроков. Тренер поставил перед собой победу в Лиге чемпионов АФК как цель в следующем сезоне. Он хочет добиться этого.

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То, что сейчас делает украинская федерация, является попыткой замаскировать катастрофический провал, постигший украинский футбол, особенно после недавнего поражения от Англии со счетом 2:0", - написал журналист в своем Твиттере.

Напомним, что сейчас исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины является Руслан Ротань. При этом, европейские источники писали о том, что УАФ также рассматривает кандидатуру Славена Билича.

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В статье: Сергей Ребров Украина Аль-Айн (ОАЭ)
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Комментарии (1)
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Zapp Brannigan (Київ)
18.04.2023 в 18:36
Яка азійська ЛЧ? Якось важко уявити, що вони проти команди Роналду щось зробить зможуть...
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