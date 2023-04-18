Журналист из ОАЭ: Ребров может продлить контракт с Аль-Айном. Он хочет выиграть азиатскую ЛЧ

Журналист из ОАЭ Мохаммед Хамад заявил, что главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров хочет продлить контракт с клубом, который рассчитан до конца сезона.

По словам журналиста, тренер хочет выиграть азиатскую Лигу чемпионов.

"Появилась новость от спортивного комментатора ( об этом ранее сообщал Виктор Вацко – прим.) о том, что президент УАФ Андрей Павелко договорился с Сергеем Ребровым о 3-летнем контракте, а официальное объявление будет сделано в течение 14 дней. И эта новость не соответствует действительности, поскольку тренер вышел и лично заявил, что переговоров с украинской федерацией не было сразу после того, как он выбил "Аль-Васл" из полуфинала Кубка, а за два матча до этого заявил, что нет не было ни одного предложения от украинской федерации.

Контракт Реброва с "Аль-Айном" действует до 2023 года. Во время него он сосредотачивается только на подготовке команды для завоевания титулов, особенно потому, что она является кандидатом на дубль в Кубке и все еще соревнуется за титул в чемпионате. Тренер может объявить о продлении контракта с "Аль-Айном" после завершения сезона, если клуб сможет выполнить некоторые запросы от него в отношении игроков. Тренер поставил перед собой победу в Лиге чемпионов АФК как цель в следующем сезоне. Он хочет добиться этого.

То, что сейчас делает украинская федерация, является попыткой замаскировать катастрофический провал, постигший украинский футбол, особенно после недавнего поражения от Англии со счетом 2:0", - написал журналист в своем Твиттере.