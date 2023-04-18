Мудрик вышел на замену спасать Челси в матче с Реалом

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик вышел на замену в ответном матче 1/4 финала лиги Чемпионов против Челси.

Украинец начал матч в запасе и появился на поле на замену на 67 минуте.

К этой минуте Челси проигрывал со счетмо 0:1, а по сумме двух матчей – со счетом 0:3.