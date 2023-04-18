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Мудрик вышел на замену спасать Челси в матче с Реалом

Наши за границей
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Челси нужно за 20 минут забивать три гола

Мудрик вышел на замену спасать Челси в матче с Реалом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик вышел на замену в ответном матче 1/4 финала лиги Чемпионов против Челси.

Украинец начал матч в запасе и появился на поле на замену на 67 минуте.

К этой минуте Челси проигрывал со счетмо 0:1, а по сумме двух матчей – со счетом 0:3.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча Челси – Реал.

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В статье: Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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