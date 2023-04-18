Мудрик вышел на замену спасать Челси в матче с Реалом
Челси нужно за 20 минут забивать три гола
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский вингер Челси Михаил Мудрик вышел на замену в ответном матче 1/4 финала лиги Чемпионов против Челси.
Украинец начал матч в запасе и появился на поле на замену на 67 минуте.
К этой минуте Челси проигрывал со счетмо 0:1, а по сумме двух матчей – со счетом 0:3.
Напомним, что UA-Футбол ведет
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Челси - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- СБУ задержала дочь экс-гауляйтера Чернобаевки, которая скрывалась на Винничине - ФОТО
- Красотка дня. Невероятная подруга звездного одноклубника Мудрика в Челси. ФОТО
- Израильского голкипера из Винницы арестовали за попытку изнасилования и хранение наркотиков
- София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн