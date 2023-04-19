Зинченко вернулся к тренировкам с Арсеналом

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко вернулся к тренировкам с командой.

Алекс пропустил воскресений матч своей команды против "Вест Хэма" (2:2) - у украинца были проблемы с пахом.

Таким образом, вероятно, Зинченко будет готов сыграть в ближайшем матче Премьер-лиги против "Саутгемптона", который пройдет в пятницу, 21 апреля.

Напомним, что в текущем сезоне Алекс провел 29 матчей, в которых забил один гол и отдал два результативных паса.