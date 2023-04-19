Украинец Маркович в чемпионате Андорры: Россиянин Черышев – нормальный человек и очень хороший специалист
Андрея Марковича занесло в Андорру, где он играет под руководством россиянина
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Украинский защитник Андрей Маркович, который этой зимой перебрался в андорский клуб "Санта-Коломна", рассказал, как ему работается под руководством главного тренера команды россиянина Дмитрия Черышева.
‒ Главный тренер вашей команды – бывший полузащитник московского "Динамо" и российской сборной Дмитрий Черышев. Ваши первые впечатления, когда это узнали? Но как ожидания совпали с действительностью?
‒ От тренера я всегда жду профессионализма во всем, поставления целей и их выполнения. Черышев – нормальный человек и очень хороший специалист. Негатива не было, ко мне отнеслись в клубе хорошо. Напротив, в Андорре все расспрашивали, как там в Украине, я даже слышал, что здесь тоже есть волонтеры, которые собирали помощь нашей стране.
‒ Ваш одноклубник ‒ белорусский сборник Максим Володько. Здесь тоже без эксцессов?
– Без! Никаких ссор, никаких обид или упреков. Максим Володько – очень хороший футболист, он показывает высокий уровень футбола, я с ним общаюсь как на тренировках, так и в свободное время.
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