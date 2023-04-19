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  4. Украинец Маркович в чемпионате Андорры: Россиянин Черышев – нормальный человек и очень хороший специалист
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Украинец Маркович в чемпионате Андорры: Россиянин Черышев – нормальный человек и очень хороший специалист

Наши за границей
(3 голосов)

Андрея Марковича занесло в Андорру, где он играет под руководством россиянина

Украинец Маркович в чемпионате Андорры: Россиянин Черышев – нормальный человек и очень хороший специалист

фото из свободных источников

Новина українською

Украинский защитник Андрей Маркович, который этой зимой перебрался в андорский клуб "Санта-Коломна", рассказал, как ему работается под руководством главного тренера команды россиянина Дмитрия Черышева.

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‒ Главный тренер вашей команды – бывший полузащитник московского "Динамо" и российской сборной Дмитрий Черышев. Ваши первые впечатления, когда это узнали? Но как ожидания совпали с действительностью?

‒ От тренера я всегда жду профессионализма во всем, поставления целей и их выполнения. Черышев – нормальный человек и очень хороший специалист. Негатива не было, ко мне отнеслись в клубе хорошо. Напротив, в Андорре все расспрашивали, как там в Украине, я даже слышал, что здесь тоже есть волонтеры, которые собирали помощь нашей стране.

‒ Ваш одноклубник ‒ белорусский сборник Максим Володько. Здесь тоже без эксцессов?

– Без! Никаких ссор, никаких обид или упреков. Максим Володько – очень хороший футболист, он показывает высокий уровень футбола, я с ним общаюсь как на тренировках, так и в свободное время.

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В статье: Санта-Колома (Андорра-ла-Велья) Андрей Маркович Дмитрий Черышев
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (4)
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efim423 (odessa)
20.04.2023 в 00:26
Maria Zamora Y Sus Muchachos - Mama El Baion песенка про этого патриота
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Smooth da Hustler (Львів)
20.04.2023 в 00:22
Еба , ото сцука даун
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efim423 (odessa)
20.04.2023 в 00:17
выпустили дегенератов на свою голову , а нормальным людям зась .
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
20.04.2023 в 00:02
Що, черишев помер????
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