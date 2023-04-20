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Сабо: Мудрика купили только из-за его сумасшедшей скорости

Наши за границей
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Специалист считает, что ему не хватает определенного уровня индивидуальной техники

Сабо: Мудрика купили только из-за его сумасшедшей скорости

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказался о текущем положении дел у вингера "Челси" Михаила Мудрика.

"Мудрика купили только из-за его сумасшедшей скорости. Будем надеяться, что он заиграет. Но в Англии другой футбол, там ему просто не дают принять мяч, а если он принял, то двое игроков сразу страхуют и не дают пространства. И все – Мудрика нет!

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С "Брайтоном" он впервые отыграл полный матч, отдал результативную передачу, но в основном он ничего не показывает. Я надеюсь, что он притрется к АПЛ, поймет, как надо играть, двигаться, открываться и вести себя на поле.

Стоит признать, что у Мудрика нет индивидуальных качеств, как у фланговых полузащитников того же "Манчестер Сити". Они сразу получают мяч и идут в обводку, за счет своей техники. У Мудрика нет такой техники и ему не дают пространства, поэтому у него ничего не получается в "Челси", - считает Сабо.

Ранее Йожеф Сабо назвал своих фаворитов на пост главного тренера "Динамо".

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В статье: Йожеф Сабо Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
FanDay

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