Игроки Челси недовольны Боэли. Делегация с Мудриком помешала подготовке к матчу АПЛ
Обстановка в команде не самая лучшая
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В лондонском "
Негативный фон складывается из множества факторов, и один такой эпизод связан с подписанием украинца Михаила Мудрика.
Игрокам команды не понравилось решение Боэли впустить в раздевалку команду Мудрика и его представителей тогда, когда украинец еще не был формально игроком "синих".
Украинец перешел в "Челси" в январе за 70 миллионов евро (+ 30 миллионов евро бонусов), однако "засветился" на "Стэмфорд Бридж", еще не будучи официально игроком команды.
Как сообщает Daily Mail, в перерыве матча 20-го тура английской Премьер-лиги между "Челси" и "Кристал Пэлас", который состоялся 15 января, Мудрик с украинским флагом вышел на поле и поприветствовал болельщиков "синих".
Кроме этого, футболистам "Челси" очень не понравился тот факт, что генеральный директор клуба разрешил Мудрику и его представителям войти в раздевалку команды перед этим матчем и прервать подготовку к игре.
Источник утверждает, что среди футболистов "Челси" растет недовольство и многие игроки теперь думают об уходе со "Стэмфорд Бридж" нынешним летом, потому что им не нравится поведение Боэли.
Также после неудачи в Лиге чемпионов и почти нулевых шансов пробиться в этот турнир на следующий сезон, многим футболистам "Челси" снизят зарплату, что только еще больше подтолкнет игроков к смене клубной прописки.
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