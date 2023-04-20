Игроки Челси недовольны Боэли. Делегация с Мудриком помешала подготовке к матчу АПЛ

В лондонском " Челси " не лучшая обстановка в раздевалке, и это касается не только команды и тренерского штаба, но и отношения некоторых футболистов к владельцу Тодду Боэли.

Негативный фон складывается из множества факторов, и один такой эпизод связан с подписанием украинца Михаила Мудрика.

Игрокам команды не понравилось решение Боэли впустить в раздевалку команду Мудрика и его представителей тогда, когда украинец еще не был формально игроком "синих".

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Украинец перешел в "Челси" в январе за 70 миллионов евро (+ 30 миллионов евро бонусов), однако "засветился" на "Стэмфорд Бридж", еще не будучи официально игроком команды.

Как сообщает Daily Mail, в перерыве матча 20-го тура английской Премьер-лиги между "Челси" и "Кристал Пэлас", который состоялся 15 января, Мудрик с украинским флагом вышел на поле и поприветствовал болельщиков "синих".

Кроме этого, футболистам "Челси" очень не понравился тот факт, что генеральный директор клуба разрешил Мудрику и его представителям войти в раздевалку команды перед этим матчем и прервать подготовку к игре.

Источник утверждает, что среди футболистов "Челси" растет недовольство и многие игроки теперь думают об уходе со "Стэмфорд Бридж" нынешним летом, потому что им не нравится поведение Боэли.

Также после неудачи в Лиге чемпионов и почти нулевых шансов пробиться в этот турнир на следующий сезон, многим футболистам "Челси" снизят зарплату, что только еще больше подтолкнет игроков к смене клубной прописки.