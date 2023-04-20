Ребров: Новый контракт с Аль-Айном? На все воля Божья
Сергей Станиславович может напустить тумана
Фото - Аль-Айн
Украинский главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров не спешит раскрывать карты по поводу своего будущего.
Так, специалист своеобразно отреагировал на вопрос местного репортера о возможном продолжении работы с командой.
"На все воля Божья (inshallah)— ответил Ребров.
Напомним, что действующий контракт украинца с клубом рассчитан до 30 июня. Ранее украинские журналисты утверждали, что
REBROV LATEST ????????????????????— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) April 20, 2023
Following Al-Ain’s 2-0 win v Al Sharjah yday Rebrov may have hinted towards his future ????
Journalist: ‘You will continue with Al-Ain?’
Rebrov: ‘Inshallah’ (God Willing)
????: uae soccer (IG) pic.twitter.com/jr5nLQTGBR
Популярное сейчас
- На Роналду подали иск после того, как он во время матча схватил себя за пах. Португальцу угрожает депортация
- УАФ объявила, где состоится матч Украина – Мальта
- Зинченко передал футболистам Вереса два десятка пар своих бутс
- Жирона установила солидный ценник на Цыганкова
- Наконец-то пережил разрыв с Савиной. Супряга закрутил роман с горячей Мисс Украина. ФОТО
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО