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Ребров: Новый контракт с Аль-Айном? На все воля Божья

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Сергей Станиславович может напустить тумана

Ребров: Новый контракт с Аль-Айном? На все воля Божья

Фото - Аль-Айн

Новина українською

Украинский главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров не спешит раскрывать карты по поводу своего будущего.

Читайте такжеЖурналист из ОАЭ: Ребров может продлить контракт с Аль-Айном. Он хочет выиграть азиатскую ЛЧ

Так, специалист своеобразно отреагировал на вопрос местного репортера о возможном продолжении работы с командой.

"На все воля Божья (inshallah)— ответил Ребров.

Напомним, что действующий контракт украинца с клубом рассчитан до 30 июня. Ранее украинские журналисты утверждали, что тренер уже договорился о сотрудничестве с УАФ и возглавит сборную Украину, однако это отрицали журналисты из ОАЭ, которые настаивают на продлении контракта специалиста с "Аль-Айном".

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В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
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