Ребров: Новый контракт с Аль-Айном? На все воля Божья

Украинский главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров не спешит раскрывать карты по поводу своего будущего.

Так, специалист своеобразно отреагировал на вопрос местного репортера о возможном продолжении работы с командой.

"На все воля Божья (inshallah)— ответил Ребров.

Напомним, что действующий контракт украинца с клубом рассчитан до 30 июня. Ранее украинские журналисты утверждали, что тренер уже договорился о сотрудничестве с УАФ и возглавит сборную Украину, однако это отрицали журналисты из ОАЭ, которые настаивают на продлении контракта специалиста с "Аль-Айном".

