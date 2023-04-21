Мудрик отрицает, что его представляли в раздевалке Челси перед матчем с Кристал Пэлас

Украинский вингер " Челси " Михаил Мудрик заявил, что его не представляли команде в раздевалке лондонцев вместе с его представителями перед матчем с "Кристал Пэлас".

Об этом "Трибуне" сообщил сам футболист.

Ранее британское издание Daily Mail опубликовало информацию, что украинец, еще не будучи официально игроком лондонцев, был представлен команде . Тогда якобы владелец клуба Тодда Боэли пригласил Мудрика с его представителями в раздевалку перед матчем с КП, что не понравилось некоторым игрокам команды.

Матч с "Кристал Пэлас" (1:0) состоялся 15 января. Мудрик присутствовал на "Стэмфорд Бридж" вместе с директором "Шахтера" по футболу Дарио Срной.