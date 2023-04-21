Мудрик отрицает, что его представляли в раздевалке Челси перед матчем с Кристал Пэлас
Игрок опровергает информацию британских СМИ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский вингер "
Об этом "Трибуне" сообщил сам футболист.
Ранее британское издание Daily Mail опубликовало информацию, что украинец, еще не будучи официально игроком лондонцев,
Матч с "Кристал Пэлас" (1:0) состоялся 15 января. Мудрик присутствовал на "Стэмфорд Бридж" вместе с директором "Шахтера" по футболу Дарио Срной.
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