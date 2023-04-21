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Мудрик отрицает, что его представляли в раздевалке Челси перед матчем с Кристал Пэлас

Наши за границей
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Игрок опровергает информацию британских СМИ

Мудрик отрицает, что его представляли в раздевалке Челси перед матчем с Кристал Пэлас

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик заявил, что его не представляли команде в раздевалке лондонцев вместе с его представителями перед матчем с "Кристал Пэлас".

Об этом "Трибуне" сообщил сам футболист.

Ранее британское издание Daily Mail опубликовало информацию, что украинец, еще не будучи официально игроком лондонцев, был представлен команде. Тогда якобы владелец клуба Тодда Боэли пригласил Мудрика с его представителями в раздевалку перед матчем с КП, что не понравилось некоторым игрокам команды.

Матч с "Кристал Пэлас" (1:0) состоялся 15 января. Мудрик присутствовал на "Стэмфорд Бридж" вместе с директором "Шахтера" по футболу Дарио Срной.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик Тодд Боэли
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Источник:
Трибуна

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