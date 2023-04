Он вернулся. Зинченко выйдет в старте Арсенала на матч с Саутгемптоном

В рамках 32-го тура чемпионата Англии лондонский " Арсенал " сыграет дома против "Саутгемптона". Начало встречи – 22:00.

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко восстановился после травмы и выходит в стартовом составе своей команды на этот матч!

Отметим, что в текущем сезоне 26-летний украинец провел за "канониров" 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Саутгемптон" – "Арсенал" .

???? ???????????????????????????????? ⚪️



???? Zinchenko returns

???? Vieira in midfield

????️ Saka in attack



Let’s get back to winning ways, together! pic.twitter.com/VK0bayYcBn