Он вернулся. Зинченко выйдет в старте Арсенала на матч с Саутгемптоном
Алекс снова в деле
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 32-го тура чемпионата Англии лондонский "
Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко восстановился после травмы и выходит в стартовом составе своей команды на этот матч!
Отметим, что в текущем сезоне 26-летний украинец провел за "канониров" 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
Напомним, что UA-Футбол проведет
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) April 21, 2023
???? Zinchenko returns
???? Vieira in midfield
????️ Saka in attack
Let’s get back to winning ways, together! pic.twitter.com/VK0bayYcBn
Lining up in London ????— Southampton FC (@SouthamptonFC) April 21, 2023
Here’s the #SaintsFC team for tonight’s game against Arsenal: pic.twitter.com/zIhxoVZ882
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