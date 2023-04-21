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Он вернулся. Зинченко выйдет в старте Арсенала на матч с Саутгемптоном

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Алекс снова в деле

Он вернулся. Зинченко выйдет в старте Арсенала на матч с Саутгемптоном

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 32-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" сыграет дома против "Саутгемптона". Начало встречи – 22:00.

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко восстановился после травмы и выходит в стартовом составе своей команды на этот матч!

Отметим, что в текущем сезоне 26-летний украинец провел за "канониров" 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Саутгемптон" – "Арсенал".

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В статье: Арсенал (Лондон) "Саутгемптон" Александр Зинченко
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