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Зинченко проводит свой 100-й матч в АПЛ

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У Александра юбилейная игра

Зинченко проводит свой 100-й матч в АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 32-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" играет дома против "Саутгемптона". Начало встречи – 22:00.

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко восстановился после травмы и выходит в стартовом составе своей команды на этот матч.

Для украинца это юбилейный, 100-й матч в АПЛ. 24 матча он провел за "Арсенал", еще 76 – за "Манчестер Сити".

В 99 предыдущих матчах в АПЛ 26-летний украинец забил 1 гол и отдал 9 ассистов.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Саутгемптон" – "Арсенал".

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В статье: Арсенал (Лондон) "Саутгемптон" Александр Зинченко
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