Зинченко проводит свой 100-й матч в АПЛ
У Александра юбилейная игра
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 32-го тура чемпионата Англии лондонский "
Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко восстановился после травмы и выходит в стартовом составе своей команды на этот матч.
Для украинца это юбилейный, 100-й матч в АПЛ. 24 матча он провел за "Арсенал", еще 76 – за "Манчестер Сити".
В 99 предыдущих матчах в АПЛ 26-летний украинец забил 1 гол и отдал 9 ассистов.
Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Саутгемптон" – "Арсенал".
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