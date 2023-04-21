Зинченко проводит свой 100-й матч в АПЛ

В рамках 32-го тура чемпионата Англии лондонский " Арсенал " играет дома против "Саутгемптона". Начало встречи – 22:00.

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко восстановился после травмы и выходит в стартовом составе своей команды на этот матч.

Для украинца это юбилейный, 100-й матч в АПЛ. 24 матча он провел за "Арсенал", еще 76 – за "Манчестер Сити".

В 99 предыдущих матчах в АПЛ 26-летний украинец забил 1 гол и отдал 9 ассистов.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Саутгемптон" – "Арсенал".