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Лидер вернулся. Зинченко "накачал" партнеров после двух пропущенных голов. ВИДЕО

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(2 голосов)

Алекс снова в деле

Лидер вернулся. Зинченко "накачал" партнеров после двух пропущенных голов. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 32-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" играет дома против "Саутгемптона".

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко восстановился после травмы и вышел в стартовом составе своей команды.

Начало поединка для лондонцев не задалось. Уже r 14-й минуте "канониры" горели со счетом 0:2.

После второго пропущенного гола украинец собрал команду в центре поля и "накачал" партнеров мотивационной речью.

Возможно, именно это помогло, так как через 5 минут "Арсенал" сквитал один гол.

В любом случае, реакция украинца как лидера команды обращает на себя внимание.

Напомним, что для украинца это юбилейный, 100-й матч в АПЛ.

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В статье: Арсенал (Лондон) "Саутгемптон" Александр Зинченко
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Комментарии (2)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
21.04.2023 в 23:15
что за карлы на видео?)))
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
21.04.2023 в 22:59
Молодець! Арсенал виграє цю гру!
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0
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