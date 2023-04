Лидер вернулся. Зинченко "накачал" партнеров после двух пропущенных голов. ВИДЕО

В рамках 32-го тура чемпионата Англии лондонский " Арсенал " играет дома против "Саутгемптона".

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко восстановился после травмы и вышел в стартовом составе своей команды.

Начало поединка для лондонцев не задалось. Уже r 14-й минуте "канониры" горели со счетом 0:2.

После второго пропущенного гола украинец собрал команду в центре поля и "накачал" партнеров мотивационной речью.

Возможно, именно это помогло, так как через 5 минут "Арсенал" сквитал один гол.

В любом случае, реакция украинца как лидера команды обращает на себя внимание.

Напомним, что для украинца это юбилейный, 100-й матч в АПЛ.

Zinchenko no one’s listening to you brother???????? how about you defend!!???? pic.twitter.com/e1Zf5EP22X