Лидер вернулся. Зинченко "накачал" партнеров после двух пропущенных голов. ВИДЕО
Алекс снова в деле
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 32-го тура чемпионата Англии лондонский "
Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко восстановился после травмы и вышел в стартовом составе своей команды.
Начало поединка для лондонцев не задалось. Уже r 14-й минуте "канониры" горели со счетом 0:2.
После второго пропущенного гола украинец собрал команду в центре поля и "накачал" партнеров мотивационной речью.
Возможно, именно это помогло, так как через 5 минут "Арсенал" сквитал один гол.
В любом случае, реакция украинца как лидера команды обращает на себя внимание.
Напомним, что для украинца это юбилейный,
Zinchenko no one’s listening to you brother???????? how about you defend!!???? pic.twitter.com/e1Zf5EP22X— M The Maestro????????♂️ (@MaseNW_) April 21, 2023
???????? Zinchenko showing how to lead in difficult times! pic.twitter.com/Pl6K0q4uUv— VAR Tático (@vartatico) April 21, 2023
Популярное сейчас
- Эллардайс: Гвардиола совершил большую ошибку, продав Арсеналу звездных Зинченко и Жезуса
- Мощный взрыв на перекрестке. Появилось видео момента падения российской бомбы в Белгороде
- В Британии рассказали об очередной ИПСО россиян. В ISW объяснили, почему враг сохраняет КПП между РФ и оккупированными территориями
- Жирона установила солидный ценник на Цыганкова
- Наконец-то пережил разрыв с Савиной. Супряга закрутил роман с горячей Мисс Украина. ФОТО
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО