Цыганков – в основе Жироны на матч против Вальядолида
Матч 30-го тура чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 30-го тура чемпионата Испании "Жирона" на выезде сыграет против "Вальядолида". В основном в составе гостей появится украинский легионер Виктор Цыганков.
Отметим, что Цыганков перешел в "Жирону" зимой текущего года, провел за команду десять матчей (до сегодняшнего дня), забил три гола и отдал четыре ассиста. Для Цыганкова это будет уже девятый выход в основе на матч Ла Лиги.
Добавим, что игра стартует в 19:30.
UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию. Также на нашем сайте будет видеотрансляция.
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