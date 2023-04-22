Цыганков – в основе Жироны на матч против Вальядолида

В рамках 30-го тура чемпионата Испании "Жирона" на выезде сыграет против "Вальядолида". В основном в составе гостей появится украинский легионер Виктор Цыганков.

Отметим, что Цыганков перешел в "Жирону" зимой текущего года, провел за команду десять матчей (до сегодняшнего дня), забил три гола и отдал четыре ассиста. Для Цыганкова это будет уже девятый выход в основе на матч Ла Лиги.

Добавим, что игра стартует в 19:30.

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