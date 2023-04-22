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Яремчук не попал в заявку Брюгге на матч с Эйпеном

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(1 голосов)

Игра запланирована на 23-е апреля

Яремчук не попал в заявку Брюгге на матч с Эйпеном

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

23-го апреля в рамках 34-го тура чемпионата Бельгии "Брюгге" дома сыграет против "Эйпена". Команда объявила заявку на предстоящий матч. Там не нашлось места для украинского легионера Романа Яремчука.

Отметим, что в этом сезоне Яремчук сыграл за Брюгге 26 матчей во всех турнирах, забил два гола. В основе команды Яремчук последний раз выходил 7-го марта в матче Лиги чемпионов против "Бенфики".

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В статье: Роман Яремчук Брюгге
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