Яремчук не попал в заявку Брюгге на матч с Эйпеном

23-го апреля в рамках 34-го тура чемпионата Бельгии "Брюгге" дома сыграет против "Эйпена". Команда объявила заявку на предстоящий матч. Там не нашлось места для украинского легионера Романа Яремчука.

De 20 namen voor morgen! ???? #CluEup — Club Brugge KV (@ClubBrugge) April 22, 2023

Отметим, что в этом сезоне Яремчук сыграл за Брюгге 26 матчей во всех турнирах, забил два гола. В основе команды Яремчук последний раз выходил 7-го марта в матче Лиги чемпионов против "Бенфики".