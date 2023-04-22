Яремчук не попал в заявку Брюгге на матч с Эйпеном
Игра запланирована на 23-е апреля
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
23-го апреля в рамках 34-го тура чемпионата Бельгии "Брюгге" дома сыграет против "Эйпена". Команда объявила заявку на предстоящий матч. Там не нашлось места для украинского легионера Романа Яремчука.
De 20 namen voor morgen! ???? #CluEup— Club Brugge KV (@ClubBrugge) April 22, 2023
Отметим, что в этом сезоне Яремчук сыграл за Брюгге 26 матчей во всех турнирах, забил два гола. В основе команды Яремчук последний раз выходил 7-го марта в матче Лиги чемпионов против "Бенфики".
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Известный продинамовский тг-паблик намекнул, кто заменит Мирчу Луческу в должности главного тренера киевлян
- Динамо - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Ворскла - Металлист. Четыре пенальти за тайм, из которых один - ошибочный. Еще дискуссии по не удалению вратаря харьковчан
- Лидер вернулся. Зинченко "накачал" партнеров после двух пропущенных голов. ВИДЕО
- Неймар и популярна блогерша объявили о том, что ждут появления первенца. ФОТО
- Наконец-то пережил разрыв с Савиной. Супряга закрутил роман с горячей Мисс Украина. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн