Забарный начнет матч против Вест Хэма на скамейке для запасных

"Борнмут" и "Вест Хэм" сыграют в 32-м туре Английской Премьер-лиги. Украинец Илья Забарный начнет матч на скамье для запасных.

Пока что в активе Забарного один матч в АПЛ. 4 апреля он вышел на замену в поединке против “Брайтона”, проведя на поле 12 минут.

"Борнмут" перед этим матчем занимает 14 место в турнирной таблице, "Вест Хэм" находится на 15 позиции. Между командами разрыв в два очка.

Поединок начнется в 16.00.