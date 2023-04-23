  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Забарный начнет матч против Вест Хэма на скамейке для запасных
В тренде

Забарный начнет матч против Вест Хэма на скамейке для запасных

Наши за границей
(1 голосов)

Встреча соседей турнирной таблицы

Забарный начнет матч против Вест Хэма на скамейке для запасных

afcb.co.uk

Новина українською

"Борнмут" и "Вест Хэм" сыграют в 32-м туре Английской Премьер-лиги. Украинец Илья Забарный начнет матч на скамье для запасных.

Пока что в активе Забарного один матч в АПЛ. 4 апреля он вышел на замену в поединке против “Брайтона”, проведя на поле 12 минут.

"Борнмут" перед этим матчем занимает 14 место в турнирной таблице, "Вест Хэм" находится на 15 позиции. Между командами разрыв в два очка.

Поединок начнется в 16.00.

По теме
yellow-arrow
Гарри Невилл: У Зинченко, Жезуса и Партея пять дней, чтобы разобраться с собой
yellow-arrow
Ювентус - Наполи: История как Заваров сыграл не хуже Марадоны, но был еще Карека
yellow-arrow
Коваленко вышел на 90+4 минуте матча против Сампдории
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Борнмут Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Илья Забарный
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде