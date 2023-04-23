Забарный начнет матч против Вест Хэма на скамейке для запасных
Встреча соседей турнирной таблицы
afcb.co.uk
"Борнмут" и "Вест Хэм" сыграют в 32-м туре Английской Премьер-лиги. Украинец Илья Забарный начнет матч на скамье для запасных.
???? ???????????????? ???????????????? ????— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) April 23, 2023
Our line up for #BOUWHU ???? pic.twitter.com/lYuEySn0hs
Пока что в активе Забарного один матч в АПЛ. 4 апреля он вышел на замену в поединке против “Брайтона”, проведя на поле 12 минут.
"Борнмут" перед этим матчем занимает 14 место в турнирной таблице, "Вест Хэм" находится на 15 позиции. Между командами разрыв в два очка.
Поединок начнется в 16.00.
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