Ярмоленко выйдет в старте Аль-Айна
Сергей Станиславович продолжает пользоваться услугами легионера
Фото: facebook.com/alainfcae
Сергей Ребров, главный тренер "Аль-Айна" выпускает на поле Андрея Ярмоленко с первых минут матча против "Бани Яс", об этом
33-летний вингер в этом сезоне в Про-лиге ОАЭ показывает хорошие результаты. Он отыграл 20 матчей, забил 9 голов и отдал 5 ассистов.
Сегодня его клуб "Аль-Айн" сыграет с "Бани Яс". Начало в 19:45 по Киеву.
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