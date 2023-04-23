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Ярмоленко выйдет в старте Аль-Айна

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Сергей Станиславович продолжает пользоваться услугами легионера

Ярмоленко выйдет в старте Аль-Айна

Фото: facebook.com/alainfcae

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Сергей Ребров, главный тренер "Аль-Айна" выпускает на поле Андрея Ярмоленко с первых минут матча против "Бани Яс", об этом сообщает твиттер команды.

33-летний вингер в этом сезоне в Про-лиге ОАЭ показывает хорошие результаты. Он отыграл 20 матчей, забил 9 голов и отдал 5 ассистов.

Сегодня его клуб "Аль-Айн" сыграет с "Бани Яс". Начало в 19:45 по Киеву.

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В статье: Андрей Ярмоленко Сергей Ребров
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