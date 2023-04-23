На дерби с Лионом. Малиновский впервые за три матча выйдет в старте Марселя

В рамках 32-го тура французской Лиги 1 "Марсель" на выезде сыграет против "Лиона". Начало встречи – 21:45.

Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе провансальцев на этот поединок. Таким образом, 29-летний украинец выйдет на поле с первых минут впервые за три матча. Поединки прошлых туров против "Труа" и "Лорьяна" хавбек начинал на скамье для запасных - в итоге выходя в концовке встречи.

В этом сезоне чемпионата Франции украинский полузащитник принял участие в 14 матчах и записал на свой счет 1 гол. Также 29-летний полузащитник трижды сыграл в Кубке Франции, отличившись забитым мячом.