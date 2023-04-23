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Ярмоленко отметился ассистом, однако Аль-Айн на 90+7 упустил победу. ВИДЕО

Наши за границей
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(1 голосов)

Андрей отплатил за доверие Сергею Реброву

Ярмоленко отметился ассистом, однако Аль-Айн на 90+7 упустил победу. ВИДЕО

Фото: facebook.com/alainfcae

Новина українською

Андрей Ярмоленко, который вышел в старте в матче "Бани Яс" - "Аль-Айн" отдал ассист на второй мяч команды. Эта передача стала 4 результативной для украинца в этом сезоне. Матч закончился со счетом 2:2, команда Андрея упустила победу на 90+7.

"Аль-Айн" в этом сезоне идет на втором месте в чемпионате и имеет на своем счету 48 очков.

33-летний вингер провел 22 матча за "Аль-Айн" в Про-лиге ОАЭ в этом сезоне и имеет на своем счету 9 забитых мячей.

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В статье: Андрей Ярмоленко Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
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Комментарии (1)
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adey (Korosten)
23.04.2023 в 22:03
а після переможного голу забили у свої ворота на 90+7'. нічия 2:2
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