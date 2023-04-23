Ярмоленко отметился ассистом, однако Аль-Айн на 90+7 упустил победу. ВИДЕО
Андрей отплатил за доверие Сергею Реброву
Фото: facebook.com/alainfcae
Андрей Ярмоленко, который
"Аль-Айн" в этом сезоне идет на втором месте в чемпионате и имеет на своем счету 48 очков.
33-летний вингер провел 22 матча за "Аль-Айн" в Про-лиге ОАЭ в этом сезоне и имеет на своем счету 9 забитых мячей.
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adey (Korosten)
23.04.2023 в 22:03
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