Ярмоленко отметился ассистом, однако Аль-Айн на 90+7 упустил победу. ВИДЕО

Андрей Ярмоленко, который вышел в старте в матче "Бани Яс" - "Аль-Айн" отдал ассист на второй мяч команды. Эта передача стала 4 результативной для украинца в этом сезоне. Матч закончился со счетом 2:2, команда Андрея упустила победу на 90+7.

"Аль-Айн" в этом сезоне идет на втором месте в чемпионате и имеет на своем счету 48 очков.

33-летний вингер провел 22 матча за "Аль-Айн" в Про-лиге ОАЭ в этом сезоне и имеет на своем счету 9 забитых мячей.