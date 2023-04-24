Анчелотти: Не исключаю, что Лунин сыграет еще несколько игр до конца сезона
Звучит многообещающе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о положении дел на позиции вратаря в мадридском клубе.
"Мы думаем о ротации, но если у Тибо Куртуа не будет проблем, то он продолжит играть. Андрей Лунин хорошо себя проявил. Я не исключаю, что он сыграет еще несколько игр до конца сезона", - сказал Анчелотти на предматчевой пресс-конференции.
В сезоне-2022/23 "Реал" проведет еще как минут 11 матчей - 8 в чемпионате Испании, 1 в Кубке страны и 2 в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что "Реал" уже якобы определился со сменщиком Лунина. Украинец, в свою очередь, ищет новый клуб, где ему будут гарантировать игровую практику.
Ближайший матч "мадридцы" сыграют во вторник, 25 апреля - против "Жироны", за которую выступает другой украинец Виктор Цыганков.
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