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Анчелотти: Не исключаю, что Лунин сыграет еще несколько игр до конца сезона

Наши за границей
(1 голосов)

Звучит многообещающе

Анчелотти: Не исключаю, что Лунин сыграет еще несколько игр до конца сезона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о положении дел на позиции вратаря в мадридском клубе.

"Мы думаем о ротации, но если у Тибо Куртуа не будет проблем, то он продолжит играть. Андрей Лунин хорошо себя проявил. Я не исключаю, что он сыграет еще несколько игр до конца сезона", - сказал Анчелотти на предматчевой пресс-конференции.

В сезоне-2022/23 "Реал" проведет еще как минут 11 матчей - 8 в чемпионате Испании, 1 в Кубке страны и 2 в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что "Реал" уже якобы определился со сменщиком Лунина. Украинец, в свою очередь, ищет новый клуб, где ему будут гарантировать игровую практику.

Ближайший матч "мадридцы" сыграют во вторник, 25 апреля - против "Жироны", за которую выступает другой украинец Виктор Цыганков.

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В статье: Карло Анчелотти Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
realmadrid.com

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