Ребров: У Аль-Айна все еще есть шансы на чемпионство

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров прокомментировал ничью своей команды в матче 24-го тура чемпионата ОАЭ с "Бани Яс" (2:2) .

За два тура до финиша чемпионата подопечные Сергея Реброва занимают второе место, отставая от лидера на три очка.

"Я объяснял игрокам важность сохранения концентрации на протяжении всего матча. Тем более, что соперник отличается скоростью. Мы создали много моментов у чужих ворот, но забили только два гола.

Мы доминировали по ходу матча, но наша игра в атаке была поспешной. У нас все еще есть шансы на чемпионство, теперь мы должны хорошо подготовиться к финалу Кубка президента ОАЭ", - сказал Ребров.