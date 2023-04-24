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Ребров: У Аль-Айна все еще есть шансы на чемпионство

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Осталось два тура и три очка отставания от лидера

Ребров: У Аль-Айна все еще есть шансы на чемпионство

Фото: twitter.com/alainfcae / Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров прокомментировал ничью своей команды в матче 24-го тура чемпионата ОАЭ с "Бани Яс" (2:2).

За два тура до финиша чемпионата подопечные Сергея Реброва занимают второе место, отставая от лидера на три очка.

"Я объяснял игрокам важность сохранения концентрации на протяжении всего матча. Тем более, что соперник отличается скоростью. Мы создали много моментов у чужих ворот, но забили только два гола.

Мы доминировали по ходу матча, но наша игра в атаке была поспешной. У нас все еще есть шансы на чемпионство, теперь мы должны хорошо подготовиться к финалу Кубка президента ОАЭ", - сказал Ребров.

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В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
Аль-Айн

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