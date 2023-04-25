Эффектное исполнение: Мудрик забил яркий гол на тренировке Челси - ВИДЕО

Вингер "Челси" Михаил Мудрик продолжает демонстрировать своё мастерство. Правда, пока во время тренировок, а не в официальных матчах. 22-летний украинец отличился красивым ударом.

Мудрик после верховой передачи сложился и отправил мяч в ворота бисиклетой.

Напомним, что Михаил перешел в "Челси" из "Шахтера" этой зимой за 70+30 млн евро. Пока что Михаил не может пробиться в основу команды, при этом, собирая не самую лучшую прессу в Англии. На его счету 2 ассиста в 12 матчах.

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